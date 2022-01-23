Взрыв в Гане: 17 погибших, 59 пострадавших

По меньшей мере 17 человек погибли, еще 59 пострадали на западе Ганы в результате взрыва грузовика, перевозившего взрывчатые вещества для одной из шахт.

По меньшей мере 17 человек погибли, еще 59 пострадали на западе Ганы в результате взрыва грузовика, перевозившего взрывчатые вещества для одной из шахт.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP .

"Была подтверждена гибель 17 человек, еще 59 пострадавшим была оказана помощь", - заявил министр информации Ганы Коджо Оппонг Нкрума.

Ранее ганский новостной портал "График" отметил, что грузовик доставлял взрывчатку на шахту возле поселка Чирано. В районе города Апиате он столкнулся на дороге с мотоциклом. По словам очевидцев, причиной взрыва стало последовавшее после аварии возгорание грузовика.