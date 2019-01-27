Взрыв в Гааге, есть разрушения - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Три дома разрушены при взрыве в Гааге на западе Нидерландов.

Как передаёт Report, об этом сообщил местный новостной портал RTL News.

Согласно информации, под завалами могут находиться люди, их число не уточняется.

По словам представителя местной пожарной службы, предварительной причиной взрыва является утечка газа.

Ранее два ребёнка были ранены в результате стрельбы в Нидерландах.