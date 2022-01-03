Взрыв в Бельгии, погибли 4 человека

В результате взрыва жилого дома в бельгийском городе Тюрнхаут на севере страны погибли четыре человека.

В результате взрыва жилого дома в бельгийском городе Тюрнхаут на севере страны погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Анадолу".

Мэр города Поль ван Мьерт сказал, что завершились поисковые работы. По его словам, взрывная волна полностью разрушила несколько квартир, обрушив стены и перекрытия между этажами.

Было установлено, что некоторых из восьми человек, о которых с самого начала не поступало никакой информации, в момент взрыва не было дома. Спасатели освободили из-под завалов живой и госпитализировали одну женщину. Ей повезло обойтись без угрожающих жизни травм и остаться с телефоном, она сама позвонила спасательным службам сразу после взрыва.

Инцидент произошел из-за утечки газа.