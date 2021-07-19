О нас
Report Georgia
Аудио новости

Взрыв в Багдаде: 30 погибших и 60 раненых

Взрыв в Багдаде: 30 погибших и 60 раненых По меньшей мере 30 человек погибли, 60 получили ранения в понедельник в результате теракта в Багдаде.
Другие страны
19 июля 2021 г. 22:27
Взрыв в Багдаде: 30 погибших и 60 раненых

По меньшей мере 30 человек погибли, 60 получили ранения в результате теракта в Багдаде.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Shafaq News.

Согласно поступившим ранее данным, взрывное устройство сработало на оживленном рынке в населенном преимущественно шиитами восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр. Взрыв привел к значительным разрушениям, загорелись несколько торговых лавок.

В местных силовых структурах классифицировали произошедшее как теракт, отметив при этом, что в нем была использована самодельная бомба. Между тем, некоторое время назад со ссылкой на правоохранительные органы начала поступать информация о том, что на рынке себя подорвала смертница, на теле которой был закреплен пояс со взрывчаткой. Отмечается о том, что среди жертв есть женщины и дети.

Премьер Ирака Мустафа аль-Казыми распорядился провести срочное расследование всех обстоятельств случившегося. Кроме того, в связи с произошедшим он отдал приказ задержать командующего одного из подразделений сил федеральной полиции в Мадинат-Садр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
15 июля 2021 г. 16:49
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2021 г. 17:38
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
17 июля 2021 г. 13:24
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
19 июля 2021 г. 03:31
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
Общественный транспорт будет работать 17 июля
Общественный транспорт будет работать 17 июля
14 июля 2021 г. 12:55
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В Баку употребивший пати подросток впал в кому на улице
В Баку употребивший "пати" подросток впал в кому на улице
16 июля 2021 г. 12:39
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
17 июля 2021 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi