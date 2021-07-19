Взрыв в Багдаде: 30 погибших и 60 раненых

По меньшей мере 30 человек погибли, 60 получили ранения в понедельник в результате теракта в Багдаде.

По меньшей мере 30 человек погибли, 60 получили ранения в результате теракта в Багдаде.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Shafaq News .

Согласно поступившим ранее данным, взрывное устройство сработало на оживленном рынке в населенном преимущественно шиитами восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр. Взрыв привел к значительным разрушениям, загорелись несколько торговых лавок.

В местных силовых структурах классифицировали произошедшее как теракт, отметив при этом, что в нем была использована самодельная бомба. Между тем, некоторое время назад со ссылкой на правоохранительные органы начала поступать информация о том, что на рынке себя подорвала смертница, на теле которой был закреплен пояс со взрывчаткой. Отмечается о том, что среди жертв есть женщины и дети.

Премьер Ирака Мустафа аль-Казыми распорядился провести срочное расследование всех обстоятельств случившегося. Кроме того, в связи с произошедшим он отдал приказ задержать командующего одного из подразделений сил федеральной полиции в Мадинат-Садр.