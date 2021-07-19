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Взрыв в Багдаде: 25 погибших и 47 раненых

Взрыв в Багдаде: 25 погибших и 47 раненых По меньшей мере 25 человек погибли, 47 получили ранения в понедельник в результате теракта в Багдаде.
Другие страны
19 июля 2021 г. 22:27
Взрыв в Багдаде: 25 погибших и 47 раненых

По меньшей мере 25 человек погибли, 47 получили ранения в понедельник в результате теракта в Багдаде.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Shafaq News.

Согласно поступавшим данным, взрывное устройство сработало на оживленном рынке в населенном преимущественно шиитами восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр. Взрыв привел к значительным разрушениям, загорелись несколько торговых лавок.

В местных силовых структурах классифицировали произошедшее как теракт, отметив при этом, что в нем была использована самодельная бомба. Между тем, в полиции не исключают, что за этой вылазкой может стоять смертник. Отмечается о том, что среди жертв есть женщины и дети.

Премьер Ирака Мустафа аль-Казыми распорядился провести срочное расследование всех обстоятельств случившегося. Кроме того, в связи с произошедшим он отдал приказ задержать командующего одного из подразделений сил федеральной полиции в Мадинат-Садр.

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