Взрыв в Афганистане унес жизнь шести человек

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в городе Джелалабад на востоке Афганистана, по меньшей мере шесть человек погибли, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Представитель губернатора провинции Нангархар Атаулла Хогияни подтвердил факт взрыва, сообщив, что 15 человек получили ранения. По его словам, взрыв произошел возле дома бывшего командира районной полиции.

Как сообщают свидетели инцидента, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла ответственность за взрыв.