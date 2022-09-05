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Взрыв у посольства РФ в Кабуле совершил террорист-смертник

Взрыв у посольства РФ в Кабуле совершил террорист-смертник Взрыв у посольства России в Кабуле (Афганистан) совершил террорист-смертник.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 11:45
Взрыв у посольства РФ в Кабуле совершил террорист-смертник

Взрыв у посольства России в Кабуле (Афганистан) совершил террорист-смертник.

Как передает Report, об этом сообщил арабский телеканал Al Arabiya.

Инцидент произошел на улице Дар-уль-Аман, где расположено российское дипведомство.

По данным агентства, сторонники правительства, сформированного радикальным движением "Талибан", открыли по радикалу огонь.

Силовые ведомства пока никак не комментируют произошедшее.

11.16

В Афганистане произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Аамадж Ньюс.

Сообщается, что взрыв произошел недалеко от посольства России в Кабуле.

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Версия на английском языке Explosion outside Russian embassy in Kabul committed by suicide bomber

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