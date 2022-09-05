Взрыв у посольства РФ в Кабуле совершил террорист-смертник

Взрыв у посольства России в Кабуле (Афганистан) совершил террорист-смертник.
Как передает Report, об этом сообщил арабский телеканал Al Arabiya.
Инцидент произошел на улице Дар-уль-Аман, где расположено российское дипведомство.
По данным агентства, сторонники правительства, сформированного радикальным движением "Талибан", открыли по радикалу огонь.
Силовые ведомства пока никак не комментируют произошедшее.
11.16
В Афганистане произошел взрыв.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Аамадж Ньюс.
Сообщается, что взрыв произошел недалеко от посольства России в Кабуле.