Взрыв у посольства РФ в Кабуле совершил террорист-смертник

Взрыв у посольства России в Кабуле (Афганистан) совершил террорист-смертник.

Взрыв у посольства России в Кабуле (Афганистан) совершил террорист-смертник.

Как передает Report, об этом сообщил арабский телеканал Al Arabiya.

Инцидент произошел на улице Дар-уль-Аман, где расположено российское дипведомство.

По данным агентства, сторонники правительства, сформированного радикальным движением "Талибан", открыли по радикалу огонь.

Силовые ведомства пока никак не комментируют произошедшее.

11.16

В Афганистане произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Аамадж Ньюс.

Сообщается, что взрыв произошел недалеко от посольства России в Кабуле.