 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Взрыв смертника у стадиона в Кабуле унес жизни двоих - ОБНОВЛЕНО

    Все игроки в безопасности, никто из них не пострадал© TOLO News

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Взрыв у стадиона в Кабуле во время матча по крикету был произведен смертником, передает Report со ссылкой на телеканал TOLO.

    Смертник привел в действие взрывное устройство в ходе досмотра на пункте проверки сотрудниками безопасности у одного из ворот международного стадиона по крикету.

    В результате взрыва погибли два человека - сотрудник безопасности стадиона и гражданское лицо.

    *** 16:02

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В афганском Кабуле у ворот стадиона произошел взрыв во время матча по крикету, сообщает Report со ссылкой на телеканал TOLO.

    Ассоциация по крикету Афганистана уже подтвердила информацию о взрыве у одних из ворот международного стадиона во время матча в среду.

    Официальные лица сообщают, что все игроки в безопасности, никто не пострадал.

    По словам очевидцев, на место инцидента прибыли машины скорой помощи.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi