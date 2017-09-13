Взрыв смертника у стадиона в Кабуле унес жизни двоих - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Взрыв у стадиона в Кабуле во время матча по крикету был произведен смертником, передает Report со ссылкой на телеканал TOLO.
Смертник привел в действие взрывное устройство в ходе досмотра на пункте проверки сотрудниками безопасности у одного из ворот международного стадиона по крикету.
В результате взрыва погибли два человека - сотрудник безопасности стадиона и гражданское лицо.
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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В афганском Кабуле у ворот стадиона произошел взрыв во время матча по крикету, сообщает Report со ссылкой на телеканал TOLO.
Ассоциация по крикету Афганистана уже подтвердила информацию о взрыве у одних из ворот международного стадиона во время матча в среду.
Официальные лица сообщают, что все игроки в безопасности, никто не пострадал.
По словам очевидцев, на место инцидента прибыли машины скорой помощи.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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