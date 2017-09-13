Взрыв смертника у стадиона в Кабуле унес жизни двоих - ОБНОВЛЕНО

© TOLO News

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Взрыв у стадиона в Кабуле во время матча по крикету был произведен смертником, передает Report со ссылкой на телеканал TOLO.

Смертник привел в действие взрывное устройство в ходе досмотра на пункте проверки сотрудниками безопасности у одного из ворот международного стадиона по крикету.

В результате взрыва погибли два человека - сотрудник безопасности стадиона и гражданское лицо.

*** 16:02

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В афганском Кабуле у ворот стадиона произошел взрыв во время матча по крикету, сообщает Report со ссылкой на телеканал TOLO.

Ассоциация по крикету Афганистана уже подтвердила информацию о взрыве у одних из ворот международного стадиона во время матча в среду.

Официальные лица сообщают, что все игроки в безопасности, никто не пострадал.

По словам очевидцев, на место инцидента прибыли машины скорой помощи.