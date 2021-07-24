Взрыв шахты в Таджикистане, есть погибший и раненые

Один человек погиб при взрыве на угольной шахте в Согдийской области Таджикистана, восемь ранены.

Один человек погиб при взрыве на угольной шахте в Согдийской области Таджикистана, восемь ранены.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города Исфара.

"Взрыв из-за утечки метана, произошедший внутри угольной шахты "Шуроб" на территории города Исфара, привел к гибели одного шахтера, восемь получили ранения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для ликвидации последствий взрыва мобилизована спасательная команда в составе сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям, пожарных и врачей. Месторождение Шуроб в городе Исфара - одно из крупнейших угольных месторождений на севере Таджикистана.