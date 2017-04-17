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    Взрыв разрушил здание банка на Корсике

    На месте инцидента работают взрывотехники и полиция

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Взрыв, произошедший  этой ночью  в городе Корте на французском острове Корсика, разрушил офис банка Société Générale, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В результате подрыва взрывного устройства были серьезно повреждены помещения офиса. Взрывной волной также выбило стекла в магазине по соседству.

    На месте инцидента работают взрывотехники и полиция.

    К настоящему моменту ответственность за произошедшее на себя никто не взял.

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