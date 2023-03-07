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Взрыв произошел в здании в Бангладеш, погибли 14 человек

Взрыв произошел в здании в Бангладеш, погибли 14 человек По меньшей мере 14 человек погибли, еще более 140 госпитализированы в результате взрыва, который произошел во вторник в доме, расположенном в Дакке - столице и крупнейшем городе Бангладеш.
Другие страны
7 марта 2023 г. 17:33
Взрыв произошел в здании в Бангладеш, погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли, еще более 140 госпитализированы в результате взрыва, который произошел во вторник в доме, расположенном в Дакке - столице и крупнейшем городе Бангладеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Star.

На месте работают 11 пожарных расчетов. Из-за взрыва повреждены пятиэтажный и семиэтажный дома, находящиеся рядом. Пострадавшие госпитализированы, информация об их состоянии не приводится.

Взрыв произошел около 16:45 недалеко от автобусной стойки BRTC, государственного поставщика услуг по автобусным перевозкам. Причины произошедшего не уточняются.

В полицейском управлении бангладешской столицы, "причины взрыва устанавливаются, идет работа". По данным собеседника агентства, инцидент произошел в здании на многолюдном рынке Сиддик-Базар в исторической части Дакки. Раненых отправили в больницу медицинского колледжа Дакки. В здании находятся несколько магазинов, взрыв сильно повредил первые два этажа, а также автомобили на улице.

16.32

По меньшей мере 8 человек погибли, еще более 100 получили ранения в результате взрыва во вторник в здании, расположенном в Дакке, столице и крупнейшем городе Бангладеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Star.

На месте работают пять пожарных расчетов. Из-за взрыва повреждены пятиэтажный и семиэтажный дома, находящиеся рядом.

Причины взрыва пока не установлены.

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Версия на английском языке At least 14 killed, over 100 hurt in Bangladesh explosion
Версия на азербайджанском языке Banqladeşdə partlayış olub, 8 nəfər ölüb, 100-dən çox insan yaralanıb

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