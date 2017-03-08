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    Взрыв произошел в центральном районе Роттердама

    Причины пока остаются неизвестными

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в центральном районе Роттердама.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобшила телерадиовещательная компания RTV Rijnmond.

    По данным телеканала, в качестве меры предосторожности спасательные службы эвакуировали жильцов десяти домов. В результате взрыва никто не пострадал. Причины пока остаются неизвестными, однако в правоохранительных органах склоняются к бытовой версии инцидента.

    В спасательной службе отметили, что эвакуация людей была связана с опасностью частичного обрушения домов. В настоящее время специалисты проверяют стабильность строений.

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