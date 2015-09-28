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    Взрыв произошел на катере президента Мальдивских островов

    Инцидент произошел, когда катер уже достиг столицы государства

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Президент Мальдивских островов Абдулла Ямин не пострадал в результате взрыва, произошедшего на его катере, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Взрыв произошел, когда катер уже достиг столицы государства — города Мале, уточнил старший помощник президента. 

    Абдулла Ямин возвращался на Мальдивы из Саудовской Аравии после совершения хаджа — паломничества к святым для мусульман местам в Мекке и ее окрестностях.

    Информация о причинах взрыва пока не поступала, другие детали происшествия неизвестны.

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