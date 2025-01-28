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Взрыв произошел на грузовом судне в Красном море вблизи Йемена

Взрыв произошел на грузовом судне в Красном море вблизи Йемена В Красном море взрыв произошел на контейнеровозе, шедшем под флагом Гонконга.
Другие страны
28 января 2025 г. 17:31
Взрыв произошел на грузовом судне в Красном море вблизи Йемена

В Красном море взрыв произошел на контейнеровозе, шедшем под флагом Гонконга.

Как передает Report, об этом сообщает AP со ссылкой на компанию по обеспечению морской безопасности Diaplous Group.

Инцидент произошел в 225 км от порта Ходейда в Йемене. Пока неизвестно, из-за чего произошел взрыв, вызвавший пожар. Члены экипажа покинули судно, позже их спасли. В результате случившегося никто не пострадал.

Источник агентства из сферы морских перевозок сообщил, что на борту контейнеровоза находился "опасный" груз. Он не пояснил, что именно перевозило судно, название которого также не разглашается.

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Версия на азербайджанском языке Qırmızı dənizdə yük gəmisində partlayış baş verib
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