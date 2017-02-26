Взрыв прогремел в жилом доме на Сицилии, погиб человек, четверо пострадали

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Один человек погиб, четверо пострадали в результате обрушения здания в сицилийском городе Катания, причиной происшествия, предположительно, стал взрыв газового баллона.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

В ночь на воскресенье жителей центра второго по величине города итальянского острова разбудил громкий хлопок, сообщили местные СМИ. Прибывшие на месте спасатели обнаружили трехэтажное здание почти полностью разрушенным.

Из-под завалов было извлечено тело пожилой женщины, в квартире которой и находился эпицентр взрыва. Двое из четырех пострадавших находятся в тяжелом состоянии, срочно госпитализирована 10-месячная девочка с переломом черепа. На месте происшествия продолжают работать пожарные, спасатели, карабинеры и полиция.