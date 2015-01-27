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    Взрыв прогремел в Триполи у гостиницы в дипломатическом квартале

    Ряд вооруженных людей вломились в отель, в результате были взяты заложники

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в центре столицы Ливии Триполи возле гостиницы Corinthia. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, взрыв прогремел в дипломатическом районе, в котором, среди прочего, расположены диппредставительства ряда стран и офисы ООН.

    В свою очередь телеканал Sky News Arabia сообщает о жертвах теракта, точное количество их пока неизвестно.

    Ряд СМИ также сообщают о том, что ряд вооруженных людей вломились в отель, в результате были взяты заложники. 

    Сообщается, что были убиты как минимум 3 охранника. 

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