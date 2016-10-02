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    Взрыв прогремел в баре Милана, пострадали 10 человек

    Cостояние пострадавших опасений не вызывает

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в баре в Милане в ночь на воскресенье.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.

    По информации, 10 человек пострадали, несколько из них попали в больницу, но состояние пострадавших опасений не вызывает.

    При этом агентство уточняет, что в момент взрыва заведение было уже закрыто. Все пострадавшие - жители дома, на первом этаже которого находился бар. Взрыв стал причиной пожара, из-за которого жители были эвакуированы. Некоторые пострадавшие отравились угарным газом, пожар удалось быстро ликвидировать, люди вернулись в свои квартиры.

    Полиция не исключает, что взрыв мог быть подстроен.

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