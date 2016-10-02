Взрыв прогремел в баре Милана, пострадали 10 человек

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в баре в Милане в ночь на воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.

По информации, 10 человек пострадали, несколько из них попали в больницу, но состояние пострадавших опасений не вызывает.

При этом агентство уточняет, что в момент взрыва заведение было уже закрыто. Все пострадавшие - жители дома, на первом этаже которого находился бар. Взрыв стал причиной пожара, из-за которого жители были эвакуированы. Некоторые пострадавшие отравились угарным газом, пожар удалось быстро ликвидировать, люди вернулись в свои квартиры.

Полиция не исключает, что взрыв мог быть подстроен.