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    Взрыв прогремел у посольства Ирана в Кабуле

    Информации о жертвах и пострадавших не поступало

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство недалеко от посольства Ирана в Кабуле, информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    По данным агентства Reuters, взрывная волна ощущалась в дипломатическом квартале афганской столицы, во многих зданиях дрожали стекла. Посольство Великобритании в Афганистане в связи со случившимся выпустило уведомление о безопасности, сообщив сотрудникам дипломатической миссии о взрыве в городе. 

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