Взрыв прогремел на речном судне в Бразилии, пострадали 15 человек - ФОТО - ВИДЕО

В результате взрыва на речном судне в бразильском штате Акри серьёзно пострадало 15 человек, двое из которых дети.

Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на представителей спасательной службы.

ЧП произошло 7 июня во время заправки судна из автоцистерны, водитель которой скрылся с места происшествия. В этот момент на борту находились десять мужчин, три женщины и двое детей. Все они были госпитализированы в местную больницу с ожогами 70-90% поверхности тела.

Семеро из пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.