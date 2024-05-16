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Взрыв на заводе в Индии: двое погибли, 25 пострадали

Взрыв на заводе в Индии: двое погибли, 25 пострадали При взрыве на заводе в Индии погибли два человека, еще 25 пострадали.
Другие страны
16 мая 2024 г. 14:39
Взрыв на заводе в Индии: двое погибли, 25 пострадали

При взрыве на заводе в Индии погибли два человека, еще 25 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщили в правоохранительных органах Индии.

Согласно информации, по меньшей мере два человека погибли, еще 25 получили ранения в результате взрыва котла на заводе в северном индийском штате Харьяна.

По данным местной полиции, взрыв котла произошел в ночь на 16 мая на заводе, расположенном в округе Сонипат. Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что повредил и прилегающие здания.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Полиция проводит расследование для выяснения причин происшествия.

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