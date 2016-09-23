Взрыв на юге Таиланда унес жизни трех полицейских

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Трое полицейских погибли, один получил тяжелые ранения при взрыве бомбы на юге Таиланда, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел сегодня утром в районе Пуронг провинции Ялла, одной из трех пограничных с Малайзией провинций. Бомба взорвалась под днищем патрульного полицейского автомобиля. Сила взрыва была такова, что полицейский пикап был подброшен вверх на несколько метров. Трое из четверых полицейских, находившихся в машине, погибли на месте, один получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.

По информации следствия, бомба была взорвана дистанционно. Полиция считает, что за взрывом стоит одна из сепаратистских боевых групп, действующих на юге страны.