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    Взрыв на севере Сирии унес жизни более 50 человек

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/  Число погибших в результате взрыва на складе с оружием в деревне Сармада в сирийской провинции Идлиб возросло до 50. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской оппозиции, передает Report.  

    «Число жертв взрыва на складе с оружием в Сармаде увеличилось до 50, около 40 человек доставлены в различные больницы», — заявил источник.

    Он добавил, что взрыв произошёл на складе местного торговца оружием, находящемся на нижнем этаже жилого дома.

    В результате ЧП произошло полное обрушение здания.

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