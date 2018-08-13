Взрыв на севере Сирии унес жизни более 50 человек

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва на складе с оружием в деревне Сармада в сирийской провинции Идлиб возросло до 50. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской оппозиции, передает Report.

«Число жертв взрыва на складе с оружием в Сармаде увеличилось до 50, около 40 человек доставлены в различные больницы», — заявил источник.

Он добавил, что взрыв произошёл на складе местного торговца оружием, находящемся на нижнем этаже жилого дома.

В результате ЧП произошло полное обрушение здания.