​Взрыв на рынке в Нигерии унес жизни 32 человек

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел на северо-востоке Нигерии. Инцидент произошел на рынке города Йола.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате случившегося погибли 32 человека, еще 80 получили ранения.

Трагедия произошла после вечерней молитвы, в то время, когда люди начали покидать мечеть.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв. По предварительной информации, за случившимся может стоять радикальная группировка "Боко харам", которая добивается создания исламского халифата и введения норм шариата на всей территории Нигерии.

Более 2,5 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в Нигерии, Нигере, Чаде и Камеруне с мая 2013 года из-за нападений боевиков "Боко Харам".