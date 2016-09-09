Взрыв на мусорной свалке привел к смерти 100 человек в Бенине

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Около 100 человек погибли в результате взрыва на свалке в западноафриканском государстве Бенин, передает Report со ссылкой на Синьхуа.

Еще более 200 человек получили ранения. Взрыв произошел в четверг на мусоросжигательном полигоне в крупнейшем городе страны Котону.

Местный частный телеканал Canal3 уточняет, что инцидент имело место в 20 километров к северу от Котону: взорвалась испорченная мука, которая раньше полностью не сгорела. Высокое количество жертв объясняется тем, что местные жители решили ее забрать. На полигон муку доставили после того, как она была конфискована на таможне.

Число погибших может возрасти, поскольку некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.