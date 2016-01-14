Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Взрыв на крупном нефтепроводе произошел в Ливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, взрыв прогремел в ночь со среды на четверг на ветке, по которой сырье поставлялось в район нефтеналивного порта Рас-Лануф.

Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва. Стоит также отметить, что взорванный нефтепровод не функционирует уже около двух лет.

Напомним, что после революции 2011 года в Ливии началась гражданская война. В 2014 году в стране фактически сложилось двоевластие. Признанное правительство страны находится в городе Тобрук, а непризнанный кабинет - в Триполи.