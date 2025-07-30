Взрыв на фабрике фейерверков в Таиланде унес жизни по меньшей мере четырех человек

Взрыв на фабрике фейерверков в Таиланде унес жизни по меньшей мере четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в центральной части Таиланда.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщили в управлении по связям с общественностью провинции Супханбури.

"Четыре человека погибли, несколько получили ранения", - говорится в сообщении.

Причины инцидента расследуются.

В Таиланде подобные происшествия происходят регулярно, чему способствует слабое соблюдение норм промышленной безопасности. Так, в прошлом году в той же провинции в результате аналогичного взрыва погибли 23 человека.