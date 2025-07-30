О нас

Взрыв на фабрике фейерверков в Таиланде унес жизни по меньшей мере четырех человек

Взрыв на фабрике фейерверков в Таиланде унес жизни по меньшей мере четырех человек Взрыв на фабрике фейерверков в Таиланде унес жизни по меньшей мере четырех человек
Другие страны
30 июля 2025 г. 11:10
Взрыв на фабрике фейерверков в Таиланде унес жизни по меньшей мере четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в центральной части Таиланда.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщили в управлении по связям с общественностью провинции Супханбури.

"Четыре человека погибли, несколько получили ранения", - говорится в сообщении.

Причины инцидента расследуются.

В Таиланде подобные происшествия происходят регулярно, чему способствует слабое соблюдение норм промышленной безопасности. Так, в прошлом году в той же провинции в результате аналогичного взрыва погибли 23 человека.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tailandda fişəng fabrikində partlayış olub, ən azı dörd nəfər ölüb

Экслюзивные новости

Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
28 июля 2025 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi