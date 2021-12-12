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Взрыв газа в жилом доме на Сицилии, 12 человек пропали без вести

Взрыв газа в жилом доме на Сицилии, 12 человек пропали без вести По меньшей мере 12 человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва газа в итальянской коммуне Равануза на острове Сицилия.
Другие страны
12 декабря 2021 г. 04:46
Взрыв газа в жилом доме на Сицилии, 12 человек пропали без вести

По меньшей мере 12 человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва газа в итальянской коммуне Равануза на острове Сицилия.

Как передает Report, об этом сообщила газета Giornale di Sicilia.

По ее данным, среди пропавших трое детей и семейная пара. Информации о точном числе пострадавших пока не приводится. Издание отмечает, что в результате взрыва обрушился пятиэтажный дом и были повреждены два соседних здания. Инцидент произошел примерно в 20:30 по местному времени (23:30 - бакинское время).

На месте работают пожарные, скорая помощь и другие экстренные службы. Кроме того, в Раванузу прибыли три команды добровольцев.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyada baş vermiş partlayış nəticəsində azı 12 nəfər itkin düşüb

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