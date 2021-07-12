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Взрыв газа в Китае, есть погибшие и раненые

Взрыв газа в Китае, есть погибшие и раненые Жертвами взрыва и пожара в одном из жилых домов в Шанхае стали два человека, еще четверо пострадали.
Другие страны
12 июля 2021 г. 08:40
Взрыв газа в Китае, есть погибшие и раненые

Жертвами взрыва и пожара в одном из жилых домов в Шанхае стали два человека, еще четверо пострадали.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации городского района Фэнсянь в социальной сети Weibo.

Инцидент произошел рано утром на третьем этаже здания. Отмечается, что причиной пожара стала утечка и последующий взрыв бытового газа.

Прибывшие на место пожарные уже справились с огнем. На месте ЧП были обнаружены тела двух погибших. Четверо пострадавших отправлены в больницу.

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