Взрыв газа в Китае, есть погибшие и раненые

Жертвами взрыва и пожара в одном из жилых домов в Шанхае стали два человека, еще четверо пострадали.

Жертвами взрыва и пожара в одном из жилых домов в Шанхае стали два человека, еще четверо пострадали.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации городского района Фэнсянь в социальной сети Weibo .

Инцидент произошел рано утром на третьем этаже здания. Отмечается, что причиной пожара стала утечка и последующий взрыв бытового газа.

Прибывшие на место пожарные уже справились с огнем. На месте ЧП были обнаружены тела двух погибших. Четверо пострадавших отправлены в больницу.