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Взрывы прогремели у дворца, где прошла инаугурация президента Афганистана

Взрывы прогремели у дворца, где дал присягу президент Афганистана

Несколько взрывов произошли в Кабуле недалеко от дворца, где выступает президент Афганистана Ашраф Гани после своей инаугурации, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Предполагается, что возле здания разорвались минометные снаряды. Взрывы произошли во время выступления Гани после завершения церемонии инаугурации. Услышав их, политик призвал сохранять спокойствие.

"Если моя жертва нужна Афганистану, я готов пожертвовать собой", — сказал он в эфире.

По некоторым данным, один из снарядов повредил машину вице-президента страны.

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