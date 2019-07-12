Взрыв на свадьбе в Афганистане совершил несовершеннолетний - ОБНОВЛЕНО

Взрыв на свадьбе в провинции Нангархар на востоке Афганистане сегодня утром совершил несовершеннолетний.

Как передает Report со ссылкой на ToloNews, об этом сообщил представитель губернатора провинции Атаулла Хоньяни.

Взрыв произошел, когда гости постепенно собирались на праздник.

***9:54

По меньшей мере, пять человек погибли, 40 получили ранения в результате взрыва на свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар на востоке страны, передает Report со ссылкой на Tolo News.

Как сообщил представитель губернатора Аттаула Хогяни, инцидент произошел в районе Пачир Ва Агам.

Причина взрыва пока не установлена.