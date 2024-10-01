Вызвавший протесты в Новой Каледонии закон не вынесут на голосование конгресса

Скандальный законопроект о расширении избирательных списков, вызвавший массовые протесты в Новой Каледонии (заморская территория Франции), не будет вынесен на повторное голосование конгресса двух палат французского парламента.

Скандальный законопроект о расширении избирательных списков, вызвавший массовые протесты в Новой Каледонии (заморская территория Франции), не будет вынесен на повторное голосование конгресса двух палат французского парламента.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Франции Мишель Барнье в ходе своей программной речи в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, транслировавшейся на сайте парламента.

"По согласованию с президентом Республики я могу объявить о решении отложить местные выборы до конца 2025 года. Проект конституционного закона о размораживании электората, принятый в мае прошлого года парламентскими ассамблеями, не будет вынесен на рассмотрение конгресса", - сказал Барнье.

Он отметил, что на протяжении последних четырех с половиной месяцев эта заморская территория переживает "исключительно тяжелый кризис".

Напомним, что 13 мая в административном центре Новой Каледонии - Нумеа - протесты из-за французского законопроекта о расширении списков избирателей на местных выборах переросли в беспорядки. Власти Франции заявили о сотнях пострадавших, также официально объявлено о гибели 13 человек.