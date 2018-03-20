Высылаемые российские дипломаты покинули посольство в Лондоне

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Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Высылаемые российские дипломаты и их семьи покинули посольство в Лондоне, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Колонна из более чем десятка машин и микроавтобусов отправилась в аэропорт. Проводить коллег вышли все сотрудники посольства.

Посол в Лондоне Александр Яковенко приедет в аэропорт, чтобы лично попрощаться с уезжающими дипломатами.

Всего Лондон высылает 23 сотрудника посольства. Данный шаг британские власти объяснили возможной "причастностью России" к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Включая членов семей, Соединенное Королевство покинут порядка восьмидесяти человек.

Британские дипломаты, высылаемые из Москвы в рамках ответных мер, вернутся на родину в ближайшие дни.