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    Выступление Трампа вызвало смех на Генассамблее ООН - ВИДЕО

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Выступление президента США Дональда Трампа  на заседании Генеральной Ассамблеи ООН вызвало смех в зале. Как сообщает Report, в тот момент, когда Трамп рассказывал о том, как обстоят дела в США с в момента его прихода в Белый дом, заявив, что меньше чем за два года достиг большего, чем его предшественники, в зале раздался смех. 

    "Не ожидал такой реакции, но это нормально", — отреагировал  президент США и продолжил рассказывать о своих успехах.

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