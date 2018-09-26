Выступление Трампа вызвало смех на Генассамблее ООН - ВИДЕО

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Выступление президента США Дональда Трампа на заседании Генеральной Ассамблеи ООН вызвало смех в зале. Как сообщает Report, в тот момент, когда Трамп рассказывал о том, как обстоят дела в США с в момента его прихода в Белый дом, заявив, что меньше чем за два года достиг большего, чем его предшественники, в зале раздался смех.

"Не ожидал такой реакции, но это нормально", — отреагировал президент США и продолжил рассказывать о своих успехах.