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Выступление Макрона с оправданием пенсионной реформы вызвало стихийные протесты

Выступление Макрона с оправданием пенсионной реформы вызвало стихийные протесты После телевизионного обращения президента Франции Эммануэля Макрона к нации в ряде городов страны стихийно образовались колонны протестующих.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 06:49
Выступление Макрона с оправданием пенсионной реформы вызвало стихийные протесты

После телевизионного обращения президента Франции Эммануэля Макрона к нации в ряде городов страны стихийно образовались колонны протестующих.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Monde.

По данным столичной префектуры полиции, в Париже на улицы вышли около 2 тыс. манифестантов. Издание отмечает продолжение в разных местах города "кастрюльных концертов" - грохота железной посуды, которым до этого сопровождалось выступление Макрона.

В Ренне, отмечает Le Monde, во время выступления президента перед мэрией собралось около 700 человек с кастрюлями и сковородками, путь протестующим преграждал внушительный полицейский заслон. Но с окончанием обращения Макрона собравшиеся не прекратили греметь.

В Лионе перед мэрией собрались до 600 человек, несколько сотен протестующих пришли к мэрии Марселя. В Нанте власти насчитали более 800 манифестантов.

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