Выставка азербайджанской художницы в Риге порадовала посетителей восточными мотивами

В Рижском музее Югенстиля завершилась выставка известной азербайджанской художницы по батику Инны Костиной.

В Рижском музее Югенстиля завершилась выставка известной азербайджанской художницы по батику Инны Костиной.

Как передает балтийское бюро Report, она прошла с большим успехом.

По словам директора музея Агриты Типане выставка "Шелковые крылья Абшерона" вызвала большой интерес у рижан и гостей столицы.

"Прекрасные пейзажи Баку кисти азербайджанской художницы переносят посетителей выставки в восточную атмосферу, что очень интересно и необычно", - сказала А.Типане, заметив, что во время визита И.Костиной в Ригу на открытие выставки она рассказала о культурных традициях Азербайджана гостям и сотрудникам музея.

Одними из самых запоминающихся работ Костиной директор музея назвала расписные батики с мифическим Симургом – священной птице зороастризма. Симург, как птица-пророк, является хранителем сакральных знаний и орудием судьбы.

Инна Костина – заслуженный художник Азербайджана, лауреат многих местных и международных конкурсов, участница более 250 различных выставок. Она известна как специалист по росписи шелка в технике батик.

По словам А. Типане, художница лично участвовала в оформлении выставки.

Директор музея также рассказала, что на выставке представлены знаменитые азербайджанские платки келагаи, которые включены в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Келагаи - азербайджанский женский головной убор четырехугольной формы из шелка.

"Госпожа Костина нам рассказала об этих прекрасных платках – части азербайджанского ремесленного искусства и о традициях, связанных с ними", - сказала А.Типане.

"В начале 20-го века, после репрессий в Латвии, многие представители латышской интеллигенции нашли свой новый дом в Баку. Возможно, о представителях латышской общины того времени мы могли бы рассказать в следующем нашем совместном проекте", - сказала А.Типане, выразив благодарность за помощь в организации выставки послу Азербайджана в Латвии Эльнуру Султанову.