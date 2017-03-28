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    Высший суд ЕС признал санкции в отношении "Роснефти" законными

    Подавшая иск компания утверждала, что введение санкций противоречит внутренним законам Евросоюза

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Европейский суд в Люксембурге признал законными санкции, принятые ЕС в отношении ряда российских компаний, cообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Таким образом, высший суд Евросоюза отклонил жалобу российской компании "Роснефть", утверждавшей, что введение санкций противоречит внутренним законам Евросоюза.

    Российская государственная компания "Роснефть" и бизнесмен Аркадий Ротенберг, в конце июля 2014 года попавшие под санкции Евросоюза, в октябре подали в суд на Европейский Совет, регулирующий ограничительные меры.

    Аналогичные иски подали российские Сбербанк, Внешэкономбанк и ВТБ и отдельно нефтяное подразделение "Газпрома", "Газпром нефть".

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