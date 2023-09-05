Высшая судебная палата Молдовы продлила запрет Додону покидать страну

Высшая судебная палата (ВСП) Молдовы продлила еще на 60 дней запрет покидать территорию страны бывшему президенту, лидеру Партии социалистов Республики Молдова Игорю Додону.

Высшая судебная палата (ВСП) Молдовы продлила еще на 60 дней запрет покидать территорию страны бывшему президенту, лидеру Партии социалистов Республики Молдова Игорю Додону.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВСП.

"ВСП продлила Игорю Додону запрет на выезд из страны еще на 60 дней. Прокуроры считают, что, находясь на свободе, не имея иных обязательств, кроме как не покидать страну, он мог оказать давление на некоторых свидетелей, публично запугивая их определенными высказываниями вне процесса в суде, что серьезно повлияло бы на объективный характер уголовного процесса и способствовало бы уходу от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Додон заявил ТАСС о том, что не собирается покидать Молдову и считает обвинения прокуратуры "бездоказательными, преследующими цель оказать давление на оппозицию". Он подчеркнул, что "продолжит готовить партию к осенним выборам в местные органы власти".

Его задержали в конце мая прошлого года, против него выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и даже неправильном предоставлении медицинской справки одному из его детей. По данным адвокатов, заведено восемь уголовных дел, три из которых направлены в суды.

Экс-президент заявил, что располагает доказательствами невиновности. Он считает, что за его арестом стоят президент страны Майя Санду и проевропейская Партия действия и солидарности, которые хотят ослабить крупнейшую в стране оппозиционную партию.