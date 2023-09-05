О нас

Высшая судебная палата Молдовы продлила запрет Додону покидать страну

Высшая судебная палата Молдовы продлила запрет Додону покидать страну Высшая судебная палата (ВСП) Молдовы продлила еще на 60 дней запрет покидать территорию страны бывшему президенту, лидеру Партии социалистов Республики Молдова Игорю Додону.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 12:27
Высшая судебная палата Молдовы продлила запрет Додону покидать страну
ТАСС

Высшая судебная палата (ВСП) Молдовы продлила еще на 60 дней запрет покидать территорию страны бывшему президенту, лидеру Партии социалистов Республики Молдова Игорю Додону.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВСП.

"ВСП продлила Игорю Додону запрет на выезд из страны еще на 60 дней. Прокуроры считают, что, находясь на свободе, не имея иных обязательств, кроме как не покидать страну, он мог оказать давление на некоторых свидетелей, публично запугивая их определенными высказываниями вне процесса в суде, что серьезно повлияло бы на объективный характер уголовного процесса и способствовало бы уходу от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Додон заявил ТАСС о том, что не собирается покидать Молдову и считает обвинения прокуратуры "бездоказательными, преследующими цель оказать давление на оппозицию". Он подчеркнул, что "продолжит готовить партию к осенним выборам в местные органы власти".

Его задержали в конце мая прошлого года, против него выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и даже неправильном предоставлении медицинской справки одному из его детей. По данным адвокатов, заведено восемь уголовных дел, три из которых направлены в суды.

Экс-президент заявил, что располагает доказательствами невиновности. Он считает, что за его арестом стоят президент страны Майя Санду и проевропейская Партия действия и солидарности, которые хотят ослабить крупнейшую в стране оппозиционную партию.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
4 сентября 2023 г. 15:00
Замглавы МИД: Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
Замглавы МИД: Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
4 сентября 2023 г. 14:25
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
1 сентября 2023 г. 16:53
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
1 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают кризис в Карабахе
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают "кризис" в Карабахе
1 сентября 2023 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi