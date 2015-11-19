Крушение поезда во Франции произошло из-за ошибки машиниста

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Высокоскоростной поезд TGV сошел с рельсов во французской провинции Эльзас Франции на скорости 243 километров в час из-за ошибки машиниста, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел из-за того, что машинист поздно применил торможение.

Испытательный поезд TGV следовал по некоммерческой линии для проведения скоростных тестов 14 ноября и потерпел крушение в районе населенного пункта Экверсайм. Авария произошла на пути следования состава через мост, часть искореженных вагонов упали в реку. В общей сложности в поезде находились 49 человек.