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    Крушение поезда во Франции произошло из-за ошибки машиниста

    Инцидент произошел во французской провинции Эльзас

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Высокоскоростной поезд TGV сошел с рельсов во французской провинции Эльзас Франции на скорости 243 километров в час из-за ошибки машиниста, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Инцидент произошел из-за того, что машинист поздно применил торможение.

    Испытательный поезд TGV следовал по некоммерческой линии для проведения скоростных тестов 14 ноября и потерпел крушение в районе населенного пункта Экверсайм. Авария произошла на пути следования состава через мост, часть искореженных вагонов упали в реку. В общей сложности в поезде находились 49 человек.

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