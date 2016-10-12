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    Высокопоставленный чиновник из разведки КНДР бежал в Южную Корею

    Он нашел убежище в Южной Корее

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Высокопоставленный чиновник из разведки КНДР нашел убежище в Южной Корее.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

    По его данным, перебежчик работал в Министерстве государственной безопасности, при этом имя чиновника не разглашается.

    Во вторник южнокорейский президент Пак Кын Хе выразила мнение, что перебежчики из КНДР, нашедшие политическое убежище в Республике Корея, станут "испытательным полигоном для объединения нации".

    Согласно официальной статистике, с января по сентябрь текущего года в Республику Корея бежало около 900 граждан КНДР - на 15% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

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