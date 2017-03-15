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    Восемь высокопоставленных офицеров ВМС США обвиняются во взятках

    В обмен на дорогие подарки офицеры предоставляли бизнесмену из Сингапура секретную информацию

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Министерство юстиций США обвинило в коррупции 8 офицеров Военно-морских сил (ВМС), в том числе одного адмирала, сообщает Report со ссылкой на  The Washington Post.

    По данным издания, среди обвиняемых — контр-адмирал Брюс Лавлес, четыре отставных капитана ВМС и полковник морской пехоты в отставке. Они обвиняются в получении взяток от бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса из Сингапура. 

    В обмен на дорогие  подарки офицеры предоставляли Фрэнсису секретную информацию, которая позволила его фирме выиграть контракты на десятки миллионов долларов.

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