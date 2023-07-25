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Высокопоставленного чиновника казнят за взятку в Китае

Высокопоставленного чиновника казнят за взятку в Китае Высокопоставленного функционера Коммунистической партии Китая из города Ханчжоу господина Чжоу Цзянъюна приговорили к смертной казни по обвинению в получении взятки в 182 миллиона юаней (25 миллионов долларов).
Другие страны
25 июля 2023 г. 20:00
Высокопоставленного чиновника казнят за взятку в Китае

Высокопоставленного функционера Коммунистической партии Китая из города Ханчжоу господина Чжоу Цзянъюна приговорили к смертной казни по обвинению в получении взятки в 182 миллиона юаней (25 миллионов долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на информагентство South China Morning Post, коррупционер брал деньги от организаций и частных лиц в обмен на решение земельных вопросов.

В настоящее время в КНР смертная казнь в большинстве случаев осуществляется посредством смертельной инъекции, до этого применялся исключительно расстрел, который в настоящее время сохранился лишь для отдельных категорий преступников, осуждённых на смертную казнь, — убийц и наркоторговцев. Впрочем, для 56-летнего партийного функционера казнь могут заменить на пожизненное заключение, пишут местные СМИ. В этом случае его также пожизненно лишат политических прав, а имущество конфискуют.

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