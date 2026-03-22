Высокая явка на досрочном референдуме в Италии усиливает политические ставки для Мелони

Явка избирателей на референдуме по судебной реформе в Италии к полудню воскресенья достигла почти 15 процентов, что свидетельствует о более сильном, чем ожидалось, начале голосования, которое рассматривается как ключевое испытание для премьер-министра Джорджии Мелони.

Отмечается, что недавние опросы показали, что более высокая явка может улучшить шансы лагеря "За", поддерживаемого правительством Мелони, в то время как более низкая явка повысит вероятность победы лагеря "Против".

По данным правительства, к полудню явка составила 14,92 процента. Этот показатель свидетельствует о более сильном начале, чем на аналогичных недавних референдумах, где явка к полудню составила всего 12,24 процента на голосовании 2020 года по вопросу сокращения числа депутатов и 10,1 процента на конституционном референдуме 2006 года.

Региональные данные показывают, что северные и центральные регионы лидируют по участию, при этом Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия и Ломбардия зафиксировали самую высокую явку на данный момент. Южные регионы, включая Калабрию, Базиликату и Сицилию, отстают по явке.

В основе голосования лежит крайне спорная реформа итальянской судебной системы . Наиболее противоречивым элементом является предложение о пересмотре порядка избрания членов Высшего совета судей (ВСС) - органа, регулирующего карьеру судей. Согласно предложению, вместо выборов большинство членов будут избираться путем жеребьевки.

Сторонники реформы утверждают, что это изменение сломит влияние внутренних фракций в судебной системе и уменьшит политизацию. Критики же говорят, что это рискует подорвать принципы меритократии и представительства, потенциально позволяя недостаточно квалифицированным и политически ангажированным кандидатам контролировать ключевые решения по назначениям и дисциплинарным взысканиям.

В воскресенье запланированы еще два обновления данных о явке избирателей: в 19:00 и 23:00 по местному времени. Окончательные результаты ожидаются после закрытия избирательных участков в понедельник в 15:00. Для проведения референдума не требуется минимальная явка, то есть реформа будет одобрена или отклонена исключительно на основании большинства поданных голосов.