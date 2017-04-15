Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Чистая выручка Uber в 2016 году составила $6,5 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании.

Скорректированный чистый убыток за год составил $2,8 млрд, в этой цифре не учитываются показатели подразделения Uber в Китае, которое было продано летом 2016 года.

За последние три месяца 2016 года выручка компании выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 74% — до $2,9 млрд, убытки за этот же период выросли на 5% — до $991 млн.

Компания оценивается в $69 млрд, она работает в 75 странах.