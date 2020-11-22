Выросло число жертв ракетного обстрела в Афганистане

По меньшей мере 10 человек стали жертвами серии ракетных ударов на территории афганской столицы утром 21 ноября

По меньшей мере 10 человек стали жертвами серии ракетных ударов на территории афганской столицы утром 21 ноября.

Как передает Report, об этом 22 ноября сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха. Отмечается, что более ранения получили более 50 человек.

Ранее телеканал 1TV, ссылаясь на МВД, информировал о восьми погибших и 31 пострадавшем.

Всего по афганской столице было выпущено 23 ракеты. Обстрелу подверглись несколько районов города. Одна из ракет упала на территории посольства Ирана в Кабуле, никто из сотрудников не пострадал.