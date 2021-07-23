Выросло число погибших в результате наводнения в Бельгии

Число жертв крупнейших за последние десятилетия наводнений в Бельгии выросло до 37 человек, при этом еще шесть человек числятся пропавшими без вести.

Число жертв крупнейших за последние десятилетия наводнений в Бельгии выросло до 37 человек, при этом еще шесть человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил кризисный штаб.

Также сообщается, что в наиболее пострадавших районах Валлонии, в частности, в городе Вервье, сотни жилых домов непригодны для проживания из-за подтопления, порядка десяти тысяч человек необходимо переселить. Власти Валлонии объявили о создании механизма экстренной помощи пострадавшим, в рамках которого они намерены собрать порядка двух миллиардов евро, чтобы финансировать восстановление пострадавших зон. Такие работы, по данным экспертов, могут занять несколько лет.

14-15 июля мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения стали самыми катастрофичными в истории страны.