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    Выросло число погибших в результате взрыва в столице Колумбии

    Число жертв взрыва в столице Колумбии Боготе возросло до 10, еще 65 человек получили ранения

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва в столице Колумбии Боготе возросло до 10, еще 65 человек получили ранения.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Tiempo.

    Утром в четверг автомобиль, начинённый взрывчаткой, врезался в стену здания национальной полицейской академии Колумбии. Генеральный прокурор страны Нестор Умберто Мартинес по итогам заседания совета безопасности заявил, что имя преступника – Хосе Альдемар Рохас Родригес.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва автомобиля погибло восемь человек.

    ***23:49

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля в столице Колумбии, передаёт Report со ссылкой на испанское агентство EFE.

    По предварительным данным, инцидент произошел возле полицейской академии Боготы. Отмечается, что на месте ЧП работают медики и правоохранители.

    Информация о числе пострадавших уточняется.

    Напомним, что ранее Венесуэла сбила четыре самолета наркоторговцев из Колумбии.

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