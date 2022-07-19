Выплаты Украины по еврооблигациям могут отложить на два года

В условиях войны и вследствие большого дефицита средств правительство временно отказалось от выплат по части долговых обязательств — это то, против чего последние месяцы всячески выступало Министерство финансов. Так, 19 июля Кабинет министров принял решен

В условиях войны и вследствие большого дефицита средств правительство Украины временно отказалось от выплат по части долговых обязательств - это то, против чего последние месяцы всячески выступало Министерство финансов. Так, 19 июля Кабинет министров принял решение об отсрочке платежей по еврооблигациям.

Как передает Report, об этом изданию Экономическая Правда рассказал один из участников заседания.

Это решение будет действовать в течение следующих 24 месяцев, то есть фактически выплаты заморожены до июля 2024 года.

Как свидетельствуют данные Министерства финансов, за это время Украина должна погасить три выпуска еврооблигаций на общую сумму 3 млрд дол. И это без учета процентов по ним и еще по 11 выпускам. Окончательная сумма экономии для страны от принятого решения станет известна после официального объявления.

По словам собеседников украинского издания, правительство также отложило и выплаты по деривативам, то есть по выпущенным в 2015 году ВВП-варрантам.