Вынесение приговора Трампу по делу о подлоге перенесли на 18 сентября

Вынесение приговора экс-президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс состоится 18 сентября.

Вынесение приговора экс-президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization состоится 18 сентября.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNBC.

Согласно информации, судья Хуан Мерчан перенес дату с 11 июля более чем на два месяца, а также удовлетворил просьбу адвокатов экс-президента США подать ходатайство об отмене обвинительного вердикта.

По данным CNBC, адвокаты экс-президента должны подать его до 10 июля, а решение по нему будет вынесено к 6 сентября.