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    Вылет самолета Владивосток - Пхеньян был отложен из-за угрозы военных действий

    Решение о задержке рейса было принято руководством авиакомпании Air Koryo

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Рейс северокорейской авиакомпании «Air Koryo» из Владивостока в Пхеньян был задержан на 8 часов в связи с возможной угрозой инцидентов между КНДР и США.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Avia.pro со ссылкой на собственные источники.

    Решение о задержке рейса было принято руководством авиакомпании. «По предварительной информации, существует опасность того, что военные корабли и самолёты США намерены нанести удар по КНДР», — утверждает агентство.

    Руководство компании Air Koryo никак не прокомментировало данную информацию.

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