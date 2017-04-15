Вылет самолета Владивосток - Пхеньян был отложен из-за угрозы военных действий

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Рейс северокорейской авиакомпании «Air Koryo» из Владивостока в Пхеньян был задержан на 8 часов в связи с возможной угрозой инцидентов между КНДР и США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Avia.pro со ссылкой на собственные источники.

Решение о задержке рейса было принято руководством авиакомпании. «По предварительной информации, существует опасность того, что военные корабли и самолёты США намерены нанести удар по КНДР», — утверждает агентство.

Руководство компании Air Koryo никак не прокомментировало данную информацию.