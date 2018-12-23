Сенатор США: вопрос опрос выдвижения Трампа на пост президента может решиться в начале 2019 года

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Первые три месяца 2019 года станут определяющими в том, будет ли кандидатура Дональда Трампа повторно выдвинута на пост президента США на выборах 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в воскресенье в эфире телекомпании CNN председатель комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса республиканец Боб Коркер.

Однопартийца президента попросили прокомментировать публикацию на этой неделе газеты The New York Times, которая со ссылкой на Коркера утверждала, что переизбрание Трампа главой государства может оказаться под вопросом. "Я не знаю, мы посмотрим, что произойдет в следующем квартале", - ответил Коркер, напомнив, что работает в Сенате Конгресса США уже 12 лет.

"Я считаю, что следующий квартал будет очень важными тремя месяцами для нашей страны. Я думаю, что для нашей страны важно, чтобы Сенат Соединенных Штатов готовился к трудной ситуации и не допустил новых колоссальных ошибок во внешней политике", - заметил Коркер, посетовав на то, что только сам Трамп ведает, как поступит в дальнейшем.